Третьяк: Зачем давать иностранцам игровую практику в ведущих звеньях лучших клубов и платить им огромные деньги?

Президент Федерации хоккея России (ФХР)считает, что клубам КХЛ стоит меньше рассчитывать на легионеров.

«Прежде всего, из-за уменьшения числа легионеров у наших ребят стало больше шансов проявить себя, стать лидерами команд. Мое мнение: лучше доверять своей российской молодежи, чем везти большое количество легионеров.

Зачем давать иностранцам игровую практику в ведущих звеньях лучших клубов страны, да еще и платить им при этом огромные деньги? Если мы вкладываем столько сил и средств в клубный хоккей — надо инвестировать в развитие отечественных спортсменов.

В нынешнем сезоне могу отметить рад молодых игроков, которые хорошо себя проявили. Это голкипер "Металлурга" Набоков, один из ярких форвардов чемпионата Атанасов из "Торпедо", его партнер по команде защитник Силаев. Есть и другие ребята, которые проявляют себя.

ФХР отстаивает нынешний лимит — не более трех иностранцев в команде. Считаю, что он работает в интересах отечественного хоккея. Только в КХЛ появилось более 60 новых рабочих мест для российских игроков — и эти спортсмены, получив свой шанс, прогрессируют, выходят на более качественный уровень», — приводит слова Третьяка «РГ».