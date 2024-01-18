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    Третьяк: Зачем давать иностранцам игровую практику в ведущих звеньях лучших клубов и платить им огромные деньги?

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    Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что клубам КХЛ стоит меньше рассчитывать на легионеров.

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    «Прежде всего, из-за уменьшения числа легионеров у наших ребят стало больше шансов проявить себя, стать лидерами команд. Мое мнение: лучше доверять своей российской молодежи, чем везти большое количество легионеров.

    Зачем давать иностранцам игровую практику в ведущих звеньях лучших клубов страны, да еще и платить им при этом огромные деньги? Если мы вкладываем столько сил и средств в клубный хоккей — надо инвестировать в развитие отечественных спортсменов.

    В нынешнем сезоне могу отметить рад молодых игроков, которые хорошо себя проявили. Это голкипер "Металлурга" Набоков, один из ярких форвардов чемпионата Атанасов из "Торпедо", его партнер по команде защитник Силаев. Есть и другие ребята, которые проявляют себя.

    ФХР отстаивает нынешний лимит — не более трех иностранцев в команде. Считаю, что он работает в интересах отечественного хоккея. Только в КХЛ появилось более 60 новых рабочих мест для российских игроков — и эти спортсмены, получив свой шанс, прогрессируют, выходят на более качественный уровень», — приводит слова Третьяка «РГ».

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