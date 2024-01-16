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    Каменский: Критиковать Ковальчука могут только те, кто не разбирается в хоккее

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    Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о критике в адрес нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука.

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    Болельщики «Спартака» ранее выступили с заявлением, в котором отметили, что в подписании Ковальчука не было никакого смысла.

    «Как можно Илью Ковальчука критиковать? Это неправильно. Он национальное достояние и гордость российского хоккея. На него смотрят миллионы людей.

    Я не вижу, что он не так делает. Наверное, критикуют те, кто в хоккее не разбирается. Он выходит на лед и отдается полностью. Да, команда сейчас в тяжелом положении: много больных, травмированных, но при чем тут Ковальчук? Временные неудачи "Спартака" — это стечение обстоятельств, у всех бывают спады и падения. Это все временно.

    Илья забивал победные голы на чемпионатах мира и прославлял наш хоккей, а сейчас какие-то непонятные вещи говорят. Я считаю, что он герой, который и в 40 лет хочет показать себя.

    Вот эта критика непонятна. Наверное, заказная. Мы должны превозносить, потому что на него смотрит молодежь, он большой пример для нашего спорта. Его надо прославлять, как это делается во всех странах, а мы ищем что-то отрицательное. Так нельзя делать.

    Нет ничего плохого в том, что человек хочет играть за свой клуб. Я сам так же заканчивал карьеру и ничего здесь такого», — приводит слова Каменского «Р-Спорт».

    Напомним, 40-летний Ковальчук стал игроком «Спартака» в конце 2023 года. В семи матчах за красно-белых он набрал 4 (3+1) очка.

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