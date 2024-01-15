Ковальчук после поражения от «Магнитки»: Это ни в какие ворота не лезет, будет серьезный разговор

Илья Ковальчук Фото: spartak.ru
«Спартак» проиграл шестой матч подряд.
«Каждый из нас был лидером, и ребята, которые считают себя лидерами в команде, обязаны выходить на новый уровень в таких играх.
Думаю, в первую очередь лидеры команды должны посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. Потому что в такие моменты как раз и проявляются лидерские качества.
Проиграть можно по-разному, как мы в последний раз это сделали — ни в какие ворота не лезет. Я уверен, что у нас будет серьезный разговор», — приводит слова Ковальчука ТАСС.
Напомним, 40-летний Ковальчук стал игроком «Спартака» в конце 2023 года. В семи матчах за красно-белых он набрал 4 (3+1) очка.