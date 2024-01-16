Болельщики «Спартака»: Мы не видим никакой пользы в приходе Ковальчука

Болельщикивыступили с заявлением, в котором раскритиковали нападающего команды

Серия поражений «Спартака» на данный момент составляет шесть матчей.

«Многие, кто следят за хоккеем, помнят, как уже после локаута Ковальчук принял решение вернуться в Россию, разорвать контракт с "Нью-Джерси Дэвилс" и начать играть в КХЛ. Но и здесь наш клуб оказался на обочине. В 2020 году после небольшого путешествия по НХЛ Ковальчук возвращается в Россию в омский "Авангард", с которым выигрывает Кубок Гагарина.

И тут вновь актуален вопрос: по идеологическим соображениям мы можем принять Ковальчука? Ведь он играл везде, где только можно, но не в "Спартаке". А в 40 лет, оказавшись никому не нужным ни в новой, ни в прежней роли, блудный сын решил вернуться в клуб, предоставивший дорогу в большой спорт».

По итогу можем сказать, что мы не видим никакой пользы в приходе Ковальчука в наш клуб. Скорее наоборот. Более того, мы считаем, что его поступки сказали за него все.

Когда вместо того, чтобы на несколько месяцев осчастливить болельщиков в Сокольниках, ты выбираешь огромные контракты (важно, что мы говорим о локаутах, где играть в российских клубах приходится не так долго) — это не делает тебя человеком чести и достоинства, с которыми ассоциируется истинный спартаковец!«, — говорится в заявлении фанатов красно-белых.

Напомним, 40-летний Ковальчук стал игроком "Спартака" в конце 2023 года. В семи матчах за красно-белых он набрал 4 (3+1) очка.