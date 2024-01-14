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    Разин: Начало было не очень, первый период «Спартак» играл лучше

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итог матча против «Спартака» (6:2).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Начало было не очень, первый период "Спартак" играл лучше. На второй период вышли собранными, хорошие голы забили, большинство вовремя сработало. Третий период тоже правильно сыграли. Нас с победой, едем дальше.

    Дневная игра, без раскатки, хотя по уральскому времени игра в 16:00. Кто-то из ребят рано встал, пока бездельничал, вышли немного не в тонусе. По ногам нормально играли, но шайба медленно ходила, думали очень долго. Переспали, что ли», — цитирует Разина «Чемпионат».

    После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции Запада (67 баллов).

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