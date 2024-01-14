Разин: Начало было не очень, первый период «Спартак» играл лучше

Главный тренерподвел итог матча против(6:2).

«Начало было не очень, первый период "Спартак" играл лучше. На второй период вышли собранными, хорошие голы забили, большинство вовремя сработало. Третий период тоже правильно сыграли. Нас с победой, едем дальше.

Дневная игра, без раскатки, хотя по уральскому времени игра в 16:00. Кто-то из ребят рано встал, пока бездельничал, вышли немного не в тонусе. По ногам нормально играли, но шайба медленно ходила, думали очень долго. Переспали, что ли», — цитирует Разина «Чемпионат».

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции Запада (67 баллов).