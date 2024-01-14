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    Игнатьев: Догоняли, догоняли, но догнать не смогли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвел итог матча против «Салавата Юлаева» (3:5).

    Виктор Игнатьев
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    Виктор Игнатьев

    «Не очень удачно для нас сложился первый период. Сделали пару ошибок на ровном месте и дали возможность "Салавату Юлаеву" повести в счёте. Получилось, что всю игру нам пришлось догонять. Где-то мы были рядом, счёт был 3:2, была возможность сравнять. В начале второго периода совершили непростительную ошибку. Нам пришлось догонять уже две шайбы. Концовка игры получилась драматической: "6 на 5" мы играем уже не первую игру… Догоняли, догоняли, но догнать не смогли.

    Положа руку на сердце, хочу сказать, что в третьем периоде у соперника было огромное количество возможностей увеличить счёт, и только благодаря игре нашего вратаря Джурусика, он держал нас в игре на последних минутах, дал нам возможность поменяться на шестого полевого игрока. Можно ли сказать, что не угадали с Джереми Смитом? Если честно, мы не гадаем. У нас есть определённый план, которым занимается тренер вратарей Владимир Куликов, голкиперы об этом плане знают.

    Не совсем согласен с тем, что Смит не вошёл в игру. До того момента, пока мы его не поменяли, он сделал два-три сейва, вытащил шайбу с верхнего угла — супер! Да, возможно, третий гол был таким, который вратарь должен ловить. Его замена произошла не по причине того, что он не вошёл в игру. Просто, когда ты проигрываешь 3:0, нужно что-то менять. Я взял тайм-аут, было принято решение поменять его на Джурусика. Ребята немножко преобразились и первый период вместо 0:3 закончили 2:3. Мы вернулись в игру, был всего один гол разницы», — приводит слова Игнатьева пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 65-ю очками в активе. «Куньлунь» — на 9-й позиции Запада (38 баллов).

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