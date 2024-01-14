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    Флорида — Нью-Джерси: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.01.2024 в 02:00 начнется матч в НХЛ Флорида — Нью-Джерси

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 14.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Флорида — Нью-Джерси в НХЛ.

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    Последний матч: «Нью-Джерси» — «Флорида» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флорида» — «Нью-Джерси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Флорида»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Нью-Джерси.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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