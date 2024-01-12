«Амур» — «Авангард»: счет матча 2:3, обзор голов

«Авангард» Фото: globallookpress.com
В составе омской команды голами отличились Томаш Юрчо, Рид Буше и Никита Холодилин.
У «Амура» шайбы забросили Егор Коршков и Артур Гиздатуллин.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Амур» — «Авангард» 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).
Голы: Коршков — 12 (Бочаров, Кулик), 07:39 — 1:0. Юрчо — 1 (Прохоркин), 10:07 — 1:1. Буше — 35 (бол. Пьянов, Шарипзянов), 27:55 — 1:2. Холодилин — 6, 48:14 — 1:3. Гиздатуллин — 8 (бол. Коршков), 58:57 — 2:3Вратари: Бобков — ХомченкоБроски: 40 (15+16+9) — 31 (14+10+7)Штраф: 6 — 14
После этого матча «Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 69-ю очками в активе. «Амур» — на 9-й позиции (50 баллов).