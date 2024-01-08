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    Окулов о победе над «Куньлунем»: Хорошо, что все закончилось нашей победой

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    Нападающий ЦСКА Константин Окулов высказался о победе своей команды в матче КХЛ с «Куньлунем» (4:3).

    Константин Окулов
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    Константин Окулов

    «Самое главное, что выиграли. Забили хорошие голы. Хорошо играли два с половиной периода, но в конце сделали неправильные вещи. Это не солидно для нашей команды. Хорошо, что все закончилось нашей победой. Нужно убрать эти ошибки и более качественно заканчивать игры.

    Смазанная концовка? Думаю, где-то расслабились, где-то хотели забить еще один гол. Это обернулось нам пропущенными голами.

    Здесь без разницы какой соперник. Мы сами показывали не самую хорошую игру. Хотя бывали игры, когда мы действовали здорово, но все равно уступали. Впереди нас ждут интересные матчи, нужно настраиваться на каждую игру, себя настраивать, делать правильные вещи и тогда результат придет.

    "Торпедо" — очень интересная, атакующая команда, которая хорошо играет и в обороне. Сейчас самое главное отдохнуть, выспаться — дальше готовиться к очень интересной игре», — приводятся слова Окулова на сайте клуба.

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