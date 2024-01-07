ЦСКА — «Куньлунь»: счет матча 4:3, обзор голов

Московскийс минимальным счетом 4:3 победилв матче регулярного чемпионата.

Дубль в составе армейцев сделал Константин Окулов. Также забивали Никита Нестеров и Михаил Григоренко.

За китайский клуб отличились Девин Броссо (дважды) и Тайлер Граовац.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) Голы: Окулов — 8 (Григоренко), 8:45 — 1:0. Броссо — 15 (Локхарт), 9:04 — 1:1. Окулов — 9 (Каменев), 24:20 — 2:1. Нестеров — 9 (бол., Слепышев), 32:05 — 3:1. Григоренко — 14 (Окулов, Каменев), 41:23 — 4:1. Граовац — 4 (Макмиллан, Сомерби), 50:06 — 4:2. Броссо — 16 (С. Фу), 59:14 — 4:3Вратари: Федотов — ЛазушинБроски: 44 (17+15+12) — 24 (7+6+11)Штраф: 6 — 8

ЦСКА идет шестым на «Западе» с 54 очками в 47 матчах. «Куньлунь» на десятой строчке с 36 очками в 49 играх.