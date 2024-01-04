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    Дыбленко: Яма для ЦСКА закончилась? Это все зависит от нас

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал о причинах неудачных результатов команды в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2023/2024.

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    «Серия поражений в конце декабря? В этих матчах всё было в наших руках. Вроде мы неплохо играли, но постоянно проигрывали в одну–две шайбы. Получались примерно равные матчи.

    Можно было их выигрывать, но где-то нам чего-то не хватало. Просто нужно было вылезти из этой ямы, опять почувствовать свою игру, начать забивать голы, много всего делать в обороне.

    Яма для ЦСКА закончилась? Это всё зависит от нас. На самом деле про яму я просто так, к слову сказал — таких проблем нет. Важно именно то, как мы воспримем и переварим последнюю победу и недавние поражения», — цитирует Дыбленко «Известия».

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