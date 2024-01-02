Гендиректор «Салавата» рассказал об адаптации Ливо и Мелоша к российскому хоккею

Генеральный директорзаявил, что канадские игроки командыполучают позитивные эмоции от жизни в России.

«К быту Мелош и Ливо привыкают, насколько я знаю, у них много положительных эмоций. У нас всё спокойно, хорошо и прогнозируемо, это новый мир для них.

Понятно, что были опасения по приезде, но по обоим легионерам у нас были мостики в лице Райана Мёрфи в ситуации с Ливо и Александра Хмелевски — с Мелошем. Они убеждаются в том, что им говорили друзья-партнёры, что у нас всё нормально и далеко не провинциальный хоккей», — цитирует Баширова ТАСС.

В нынешнем сезоне Ливо провел 23 матча за «Салават Юлаев» и набрал 25 (9+16) очков. Мелош принял участие в 19-и встречах за уфимскую команду, забросил 2 шайбы и оформил 8 ассистов.

«Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 57-ю очками в активе.