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    Гендиректор «Салавата» рассказал об адаптации Ливо и Мелоша к российскому хоккею

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что канадские игроки команды Джош Ливо и Николас Мелош получают позитивные эмоции от жизни в России.

    Джош Ливо — канадский нападающий «Салавата Юлаева»
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    Джош Ливо — канадский нападающий «Салавата Юлаева»

    «К быту Мелош и Ливо привыкают, насколько я знаю, у них много положительных эмоций. У нас всё спокойно, хорошо и прогнозируемо, это новый мир для них.

    Понятно, что были опасения по приезде, но по обоим легионерам у нас были мостики в лице Райана Мёрфи в ситуации с Ливо и Александра Хмелевски — с Мелошем. Они убеждаются в том, что им говорили друзья-партнёры, что у нас всё нормально и далеко не провинциальный хоккей», — цитирует Баширова ТАСС.

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    • В нынешнем сезоне Ливо провел 23 матча за «Салават Юлаев» и набрал 25 (9+16) очков. Мелош принял участие в 19-и встречах за уфимскую команду, забросил 2 шайбы и оформил 8 ассистов.

    «Салават Юлаев» занимает 3-е место в таблице Востока с 57-ю очками в активе.

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