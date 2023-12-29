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    Главный тренер «Питтсбурга» назвал Малкина одним из величайших игроков всех времен

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    Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался о голевом таланте российского нападающего команды Евгения Малкина.

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    «Никто не любит забивать голы больше, чем Джино… Я думаю, что он один из величайших игроков всех времен», — приводит слова Майка Салливана журналист Джош Гетцофф.

    Напомним, что Малкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0). Таким образом, форвард вышел на 2-е место в списке лучших снайперов НХЛ среди россиян, обогнав Сергея Федорова. Малкин отличился 484 раза в Национальной лиге.

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