Главный тренер «Питтсбурга» назвал Малкина одним из величайших игроков всех времен

Главный тренервысказался о голевом таланте российского нападающего команды

«Никто не любит забивать голы больше, чем Джино… Я думаю, что он один из величайших игроков всех времен», — приводит слова Майка Салливана журналист Джош Гетцофф.

Напомним, что Малкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0). Таким образом, форвард вышел на 2-е место в списке лучших снайперов НХЛ среди россиян, обогнав Сергея Федорова. Малкин отличился 484 раза в Национальной лиге.

В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча за «Питтсбург», забросил 13 шайб и сделал 16 голевых передач.