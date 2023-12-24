«Металлург» выиграл у «Авангарда» в Омске

«Магнитка» выиграла второй матч подряд после серии из четырех поражений Фото: metallurg.ru
Игра в Омске завершилась со счетом 3:2 в пользу «Магнитки».
В составе гостей отличились Даниил Вовченко, Максим Карпов и Люк Джонсон.
У хозяев авторами результативных бросков стали Михаил Беляев и Игорь Гераськин.
«Металлург» выиграл второй матч подряд после серии из четырех поражений.
«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 59 очков. «Авангард» находится на второй строчке — 57 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Вовченко — 1 (бол., Михайлис), 6:01 — 0:1. Беляев — 4 (бол., Гуляев, Николишин), 11:27 — 1:1. Карпов — 8 (бол., Гребенкин, Зернов), 37:31 — 1:2. Джонсон — 10 (Коробкин, Силантьев), 42:29 — 1:3. Гераськин — 5 (Филатьев), 45:10 — 2:3Вратари: Проскуряков (57:30) — НабоковШтраф: 6 — 6Броски: 34 (13+9+12) — 33 (13+15+5)