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    «Металлург» выиграл у «Авангарда» в Омске

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Авангардом» в рамках выездного матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Магнитка» выиграла второй матч подряд после серии из четырех поражений
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    «Магнитка» выиграла второй матч подряд после серии из четырех поражений

    Игра в Омске завершилась со счетом 3:2 в пользу «Магнитки».

    В составе гостей отличились Даниил Вовченко, Максим Карпов и Люк Джонсон.

    У хозяев авторами результативных бросков стали Михаил Беляев и Игорь Гераськин.

    «Металлург» выиграл второй матч подряд после серии из четырех поражений.

    «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 59 очков. «Авангард» находится на второй строчке — 57 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Вовченко — 1 (бол., Михайлис), 6:01 — 0:1. Беляев — 4 (бол., Гуляев, Николишин), 11:27 — 1:1. Карпов — 8 (бол., Гребенкин, Зернов), 37:31 — 1:2. Джонсон — 10 (Коробкин, Силантьев), 42:29 — 1:3. Гераськин — 5 (Филатьев), 45:10 — 2:3Вратари: Проскуряков (57:30) — НабоковШтраф: 6 — 6Броски: 34 (13+9+12) — 33 (13+15+5)
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