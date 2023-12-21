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    Лос-Анджелес — Сиэтл: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.12.2023 в 06:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Лос-Анджелес — Сиэтл

    Хоккей НХЛ Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на НХЛ
    В 06:00 21.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Лос-Анджелес — Сиэтл в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Сиэтл» — «Лос-Анджелес» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Лос-Анджелес»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Сиэтл.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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