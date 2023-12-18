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    Плющев рассказал, какой команды не хватало на Кубке Первого канала

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии Кубок Первого канала
    Известный тренер Владимир Плющев поделился впечатлениями от Кубка Первого канала.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    В этом году в Кубке Первого канала приняли участие «Россия 25», сборные Белоруссии и Казахстана, а также команда «Звезды и ВХЛ», составленная из игроков КХЛ и ВХЛ. Победителем турнира стала «Россия 25».

    «Результат я знаю, все матчи не смотрел. Я видел только последний матч в исполнении нашей сборной. Выиграли Кубок Первого канала, но, я думаю, при тех соперниках, которые были, другого результата ожидать было нельзя.

    Сказать, что меня что-то удивило, не скажу. Сказать, что кто-то меня восхитил: из наших игроков или из тех, которые приехали на турнир, — тоже не могу. Но тем не менее турнир есть турнир, он всегда полезен для игроков на перспективу. Но думаю, что участие, например, молодежной сборной России в этом турнире однозначно не помешало бы», — приводит слова Плющева «Чемпионат».

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