Плющев рассказал, какой команды не хватало на Кубке Первого канала

Известный тренерподелился впечатлениями от

В этом году в Кубке Первого канала приняли участие «Россия 25», сборные Белоруссии и Казахстана, а также команда «Звезды и ВХЛ», составленная из игроков КХЛ и ВХЛ. Победителем турнира стала «Россия 25».

«Результат я знаю, все матчи не смотрел. Я видел только последний матч в исполнении нашей сборной. Выиграли Кубок Первого канала, но, я думаю, при тех соперниках, которые были, другого результата ожидать было нельзя.

Сказать, что меня что-то удивило, не скажу. Сказать, что кто-то меня восхитил: из наших игроков или из тех, которые приехали на турнир, — тоже не могу. Но тем не менее турнир есть турнир, он всегда полезен для игроков на перспективу. Но думаю, что участие, например, молодежной сборной России в этом турнире однозначно не помешало бы», — приводит слова Плющева «Чемпионат».