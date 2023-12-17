1-й таймЛиверпуль — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 19:02
    • «Астон Вилла» вырвала победу у «Брентфорда»
  • 18:57
    • Голы Габриэля Жезуса и Хаверца принесли «Арсеналу» победу над «Брайтоном»
  • 15:45
    • Бреза-Буше выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону
  • 19:23
    • «Ренн» не смог победить «Тулузу», «Страсбур» выиграл в гостях у «Лорьяна»
  • 19:11
    • «Сассуоло» ушел от поражения в матче с «Удинезе», «Фиорентина» победила «Верону»
    Все новости спорта

    Сборная России 25 стала победителем Кубка Первого канала

    Россия 25 — Казахстан: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России Сборная Казахстана
    Подошел к концу Кубок Первого канала. Сборная России 25 в третьем туре обыграла сборную Казахстана — 5:2.

    Сборная России 25
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная России 25

    Шайбы в составе россиян забрасывали Валентин Зыков (дубль), Илья Сафонов, Василий Глотов и Максим Соркин.

    У Казахстана отличились Никита Михайлис и Адиль Бекетаев.

    Кубок Первого канала. Групповой этап.
    Россия 25 — Казахстан — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
    Голы: Михайлис — 2 (Гатиятов), 6:33 — 0:1. Сафонов — 2 (бол., Конюшков, Хайруллин), 13:29 — 1:1. Бекетаев — 1 (бол., Муратов, Омирбеков), 20:28 — 1:2. Глотов — 3 (Зыков, Конюшков), 29:57 — 2:2. Соркин — 2 (Сафонов, Никишин), 32:43 — 3:2. Зыков — 1 (Хайруллин, Карпухин), 34:23 — 4:2. Зыков — 2 (Глотов, Хайруллин), 42:04 — 5:2Вратари: Серебряков — БояркинБроски: 50 (19+18+13) — 17 (7+4+6)Штраф: 6 — 6

    Сборная России 25 выиграла все три своих матча.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» добьет «Манчестер Юнайтед»
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Бавария» не упустит победу в матче со «Штутгартом»
  • «Бавария» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выиграет ли «Интер» у «Лацио»?
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.94
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 21:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие