Россия 25 — Казахстан: счет матча 5:2, обзор голов

Сборная России 25 Фото: globallookpress.com
Шайбы в составе россиян забрасывали Валентин Зыков (дубль), Илья Сафонов, Василий Глотов и Максим Соркин.
У Казахстана отличились Никита Михайлис и Адиль Бекетаев.
Кубок Первого канала. Групповой этап.
Россия 25 — Казахстан — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Голы: Михайлис — 2 (Гатиятов), 6:33 — 0:1. Сафонов — 2 (бол., Конюшков, Хайруллин), 13:29 — 1:1. Бекетаев — 1 (бол., Муратов, Омирбеков), 20:28 — 1:2. Глотов — 3 (Зыков, Конюшков), 29:57 — 2:2. Соркин — 2 (Сафонов, Никишин), 32:43 — 3:2. Зыков — 1 (Хайруллин, Карпухин), 34:23 — 4:2. Зыков — 2 (Глотов, Хайруллин), 42:04 — 5:2Вратари: Серебряков — БояркинБроски: 50 (19+18+13) — 17 (7+4+6)Штраф: 6 — 6
Сборная России 25 выиграла все три своих матча.