Официально: Немировски уволен с поста главного тренера «Сибири»

объявили о расторжении контракта с главным тренером

Стало известно, что клуб также покидают ассистент главного тренера Евгений Королёв, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон.

«Нас категорически не устраивает нынешний спортивный результат "Сибири". Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока ещё есть возможность поправить ситуацию. Уже идёт вторая половина чемпионата и каждый матч на счету.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов, который работает в нашем клубе второй год и хорошо знает игроков. Уверены, что этот специалист в состоянии исправить ситуацию», — цитирует генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского пресс-служба новосибирского клуба.

«Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока с 41-м баллом в активе.