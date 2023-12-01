Квартальнов прокомментировал очередное поражение минского «Динамо»

Главный тренер минскоговысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:2).

Напомним, что минчане проиграли уже 4-ю игру подряд.

«Уделяли внимание концентрации. И в первой смене получили гол. У нас это повторяется не в первый раз. Пока не доходит до нас… Из-за таких мелочей и проигрываются игры.

Чем объясню простые ошибки игроков, которые приводят к поражениям? Ещё раз скажу. Перед игрой уделяли внимание концентрации. И пропустили в первой смене. Из-за этого проиграли игры.

В первых сменах надо играть проще, опекать свой пятак. Это не получилось сделать», — цитирует Квартальнова пресс-служба минского клуба.

После поражения от «Амура» минская команда занимает 8-е место в таблице Запада с 34 очками в активе. В следующем матче «Динамо» сыграет с «Адмиралом» 3-го декабря.