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    Квартальнов прокомментировал очередное поражение минского «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Амур
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    Напомним, что минчане проиграли уже 4-ю игру подряд.

    «Уделяли внимание концентрации. И в первой смене получили гол. У нас это повторяется не в первый раз. Пока не доходит до нас… Из-за таких мелочей и проигрываются игры.

    Чем объясню простые ошибки игроков, которые приводят к поражениям? Ещё раз скажу. Перед игрой уделяли внимание концентрации. И пропустили в первой смене. Из-за этого проиграли игры.

    В первых сменах надо играть проще, опекать свой пятак. Это не получилось сделать», — цитирует Квартальнова пресс-служба минского клуба.

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    • После поражения от «Амура» минская команда занимает 8-е место в таблице Запада с 34 очками в активе. В следующем матче «Динамо» сыграет с «Адмиралом» 3-го декабря.

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