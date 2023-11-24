Козырев: Первый период мы провалили, во втором выровняли игру, в третьем проиграли

Главный тренерподвел итог матча против(1:4).

«Есть понятие "самолётные ноги", а у нас сегодня была "самолётная голова", которая отказалась работать. Первый период мы провалили, во втором выровняли игру, в третьем проиграли. Была возможность зацепиться за счёт большинства, но большинство не сработало. Игра сегодня не получилась исключительно из-за того, что у нас было много брака, неточностей в передачах. Ту игру, которую мы показываем за счёт комбинаций, мы не получили. И пропустили на контрататаках. Думаю, это была худшая наша игра в сезоне», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 34 очка. «Северсталь» находится на восьмой строчке в Западной конференции — 33 очка.