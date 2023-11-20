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    «Металлург» справился с «Сибирью»

    «Металлург» — «Сибирь»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Сибирь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома обыграл «Сибирь» со счетом 4:1.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    На точные броски Макара Хабарова, Романа Канцерова, Дмитрия Силантьева и Никиты Михайлиса гости ответили голом престижа Артема Жукова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Я. Хабаров — 1 (Юров, Минулин), 19:32 — 1:0. Канцеров — 3 (Коробкин), 32:41 — 2:0. Силантьев — 1 (мен., Орехов, Неколенко), 35:18 — 3:0. Жуков — 3 (бол., Бек), 44:53 — 3:1. Михайлис — 8 (Силантьев), 59:41 — 4:1Вратари: Загидулин — КрасоткинШтраф: 8 — 8Броски: 33 (14+12+7) — 37 (6+13+18)

    «Магнитка» набрала 48 очков и укрепилась в качестве лидера турнирной таблицы Восточной конференции. «Сибирь» занимает 8-е место с 33 очками.

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