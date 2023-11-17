В 06:30 17.11.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Флорида» — «Лос-Анджелес» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Флорида». Коэффициент ставки — 2.79 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Лос-Анджелес»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Флорида.

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