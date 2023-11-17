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    «Флорида» приговорит «королей»?

    «Лос-Анджелес» — «Флорида». Ставка (к. 2.79), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 17 ноября 2023 года

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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 06:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Ноября 2023 года

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» который год подряд демонстрирует, что он в полном порядке и первый месяц регулярного сезона калифорнийский клуб провел на уровне.

    У парней Маклеллана достаточно физических сил, чтобы оказывать сопротивление куда более молодым командам лиги, но игровая составляющая у «королей» на достаточно высоком уровне.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Флорида

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  • 2.184.402.75Бонус$9500
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    Правда два последних матча калифорнийцам откровенно не удались (поражения от «Питтсбурга» и «Филадельфии»), хоть и проводились они на домашнем льду.

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    Матч против Флориды вполне может стать неутешительным продолжением этой тусклой домашней серии против клубов восточной конференции.

    «Флорида»

    «Флорида» набрала нешуточный ход и не проигрывает вот уже пять матчей подряд. Перед стартом сезона были определенные опасения за эмоциональное состояние клуба, но они были ложными.

    Морису явно помог почувствовать уверенность в своих силах плей-офф прошлого сезона, и после такого прорыва клубы редко когда снова начинают играть хуже.

    Дружина из Санрайза всем показала, что это клуб не на один или даже несколько сезонов, поэтому в нынешнем чемпионате «пантеры» будут в числе тех, кто может замахнуться даже на победу в конференции.

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    В предстоящем поединке на территории врага больше шансов на успех как раз у гостей. Несмотря на то, что «Лос-Анджелес» оставлял за собой пять последних очных матчей.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.69, на гостей — 2.79.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Флорида» видится более реальным претендентом на победу.

    Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас обилием заброшенных шайб.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.79.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.49.

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    «Лос-Анджелес» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Флорида» приговорит «королей»?
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