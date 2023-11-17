«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» который год подряд демонстрирует, что он в полном порядке и первый месяц регулярного сезона калифорнийский клуб провел на уровне.
У парней Маклеллана достаточно физических сил, чтобы оказывать сопротивление куда более молодым командам лиги, но игровая составляющая у «королей» на достаточно высоком уровне.
Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Флорида
Правда два последних матча калифорнийцам откровенно не удались (поражения от «Питтсбурга» и «Филадельфии»), хоть и проводились они на домашнем льду.
Матч против Флориды вполне может стать неутешительным продолжением этой тусклой домашней серии против клубов восточной конференции.
«Флорида»
«Флорида» набрала нешуточный ход и не проигрывает вот уже пять матчей подряд. Перед стартом сезона были определенные опасения за эмоциональное состояние клуба, но они были ложными.
Морису явно помог почувствовать уверенность в своих силах плей-офф прошлого сезона, и после такого прорыва клубы редко когда снова начинают играть хуже.
Дружина из Санрайза всем показала, что это клуб не на один или даже несколько сезонов, поэтому в нынешнем чемпионате «пантеры» будут в числе тех, кто может замахнуться даже на победу в конференции.
В предстоящем поединке на территории врага больше шансов на успех как раз у гостей. Несмотря на то, что «Лос-Анджелес» оставлял за собой пять последних очных матчей.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.69, на гостей — 2.79.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Флорида» видится более реальным претендентом на победу.
Альтернативный прогноз: Соперники порадуют нас обилием заброшенных шайб.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.79.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.49.