«Авангард» — «Адмирал»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

«Авангард» Фото: globallookpress.com
В основное время на гол Алексея Соловьева хозяева ответили точным броском Романа Абросимова.
Победный буллит в матче на счету нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Соловьев — 5 (Ртищев), 16:42 — 0:1. Абросимов — 1 (Ткачев, Киселевич), 53:44 — 1:1Победный буллит: ТкачевВратари: Мишуров (60:08 — 61:16, 62:37) — С. В. ИвановШтраф: 8 — 14Броски: 48 (14+14+15+5) — 20 (3+9+7+1)
«Авангард» одержал восьмую победу подряд, набрал 43 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» имеет 20 очков и занимает последнее, 12-е место.