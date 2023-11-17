ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарЭпоха Неймара — всё. Сборной Бразилии пора забыть о своей звезде, иначе ее ждет провал
  • 19:17
    • «Авангард» по буллитам переиграл «Адмирал» и добыл восьмую победу подряд
  • 18:59
    • Беллингем стал обладателем награды Golden Boy
  • 18:40
    • Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира ATP
  • 18:21
    • Медведев проиграл Алькарасу, но вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
  • 15:42
    • «Эвертон» лишился десяти очков в АПЛ из-за нарушения финансового fair play
    Все новости спорта

    «Авангард» по буллитам переиграл «Адмирал» и добыл восьмую победу подряд

    «Авангард» — «Адмирал»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Адмирал
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на домашнем льду по буллитам победил «Адмирал» — 2:1.

    «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард»

    В основное время на гол Алексея Соловьева хозяева ответили точным броском Романа Абросимова.

    Победный буллит в матче на счету нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Соловьев — 5 (Ртищев), 16:42 — 0:1. Абросимов — 1 (Ткачев, Киселевич), 53:44 — 1:1Победный буллит: ТкачевВратари: Мишуров (60:08 — 61:16, 62:37) — С. В. ИвановШтраф: 8 — 14Броски: 48 (14+14+15+5) — 20 (3+9+7+1)

    «Авангард» одержал восьмую победу подряд, набрал 43 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» имеет 20 очков и занимает последнее, 12-е место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Северная Македония снова шокирует Италию?
  • Италия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • Зверев спокойно обыграет Рублева?
  • Рублев — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сборная Англии забьет Мальте больше четырех мячей?
  • Англия — Мальта. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.67
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Англия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Франция — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Армения — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие