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    Фетисов: Панарин давно подает надежды стабильного лидера

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ
    Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил результативность нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в текущем сезоне НХЛ.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    Панарин набрал в 14-ти матча регулярного чемпионата НХЛ 24 (8+16) очка и занимает второе место в списке бомбардиров.

    «Он давно подает надежды стабильного лидера! Нью-Йорк радуется его успехам. Он талантливый и яркий парень. Хочется пожелать ему хорошего сезона.

    На старте сезона, судя по статистике, он ярче всех из россиян. Но яркость сезона определяет результат, поэтому всем нашим ребятам хочу пожелать удачи.

  • Панарин повторил рекорд НХЛ среди россиян по длительности результативной серии
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    • А самого лучшего определят последние игры плей-офф. Радуемся сейчас каждому их успеху», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

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