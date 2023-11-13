Фетисов: Панарин давно подает надежды стабильного лидера

Двукратный обладатель Кубка Стэнлиоценил результативность нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс»в текущем сезоне НХЛ.

Панарин набрал в 14-ти матча регулярного чемпионата НХЛ 24 (8+16) очка и занимает второе место в списке бомбардиров.

«Он давно подает надежды стабильного лидера! Нью-Йорк радуется его успехам. Он талантливый и яркий парень. Хочется пожелать ему хорошего сезона.

На старте сезона, судя по статистике, он ярче всех из россиян. Но яркость сезона определяет результат, поэтому всем нашим ребятам хочу пожелать удачи.

А самого лучшего определят последние игры плей-офф. Радуемся сейчас каждому их успеху», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».