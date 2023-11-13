Панарин повторил рекорд НХЛ среди россиян по длительности результативной серии

Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс»продлил собственную результативную серию на старте сезона до 14 матчей в игре НХЛ против «Коламбуса» (4:3 Б).

Панарин отметился двумя голевыми передачами, таким образом набрав очки в 14‑м из 14 матчей сезона. Эта серия повторила рекорд для российских игроков НХЛ — он был установлен Дмитрием Квартальновым, нынешним главным тренером минского «Динамо», когда тот выступал за «Бостон» в сезоне‑1992/93.

Также Панарин повторил клубный рекорд — в сезоне‑1972/73 набрать очки в 14 матчах подряд на старте сезона смог Роду Жильберу.

Рекорд НХЛ по длительности результативной серии в XXI веке принадлежит Дэни Хитли и составляет 22 матча.

В текущем сезоне Панарин провел 14 матчей, в которых набрал 22 (8+15) очка.