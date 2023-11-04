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    «Спартак» дома одолел «Торпедо»

    «Спартак» — «Торпедо»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Торпедо
    «Спартак» на своем льду принимал «Торпедо». Московский клуб победил со счетом 4:3.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Решающий гол в конце встречи забил Павел Порядин.

    За красно-белых шайбы забросили Шейн Принс, Александр Беляев и Максим Цыплаков.

    За «Торпедо» забили Владислав Фирстов, Василий Атанасов и Алексей Кручилин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (1:2, 2:1, 1:1)
    Голы: Фирстов — 8 (бол., Линч), 7:06 — 0:1. Принс — 10 (Локтионов), 18:03 — 1:1. Беляев — 1 (Филин, Галимов), 22:29 — 2:1. Атанасов — 13 (Фирстов), 24:14 — 2:2. Цыплаков — 9 (Локтионов, Принс), 27:27 — 3:2. Кручинин — 6 (Фирстов), 46:57 — 3:3. Порядин — 11 (Голдобин, Чайковски), 59:24 — 4:3Вратари: Рибар — ГускаШтраф: 10 — 8Броски: 32 (13+13+6) — 30 (11+9+10)

    «Спартак» с 38 очками идет на второй строчке в Западной конференции КХЛ.

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    «Торпедо» (34) располагается на 3-й позиции на «Западе».

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