«Спартак» — «Торпедо»: счет матча 4:3, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
Решающий гол в конце встречи забил Павел Порядин.
За красно-белых шайбы забросили Шейн Принс, Александр Беляев и Максим Цыплаков.
За «Торпедо» забили Владислав Фирстов, Василий Атанасов и Алексей Кручилин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (1:2, 2:1, 1:1)
Голы: Фирстов — 8 (бол., Линч), 7:06 — 0:1. Принс — 10 (Локтионов), 18:03 — 1:1. Беляев — 1 (Филин, Галимов), 22:29 — 2:1. Атанасов — 13 (Фирстов), 24:14 — 2:2. Цыплаков — 9 (Локтионов, Принс), 27:27 — 3:2. Кручинин — 6 (Фирстов), 46:57 — 3:3. Порядин — 11 (Голдобин, Чайковски), 59:24 — 4:3Вратари: Рибар — ГускаШтраф: 10 — 8Броски: 32 (13+13+6) — 30 (11+9+10)
«Спартак» с 38 очками идет на второй строчке в Западной конференции КХЛ.
«Торпедо» (34) располагается на 3-й позиции на «Западе».