«Нефтехимик» — «Сибирь»: счет матча 3:1, обзор голов

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
На голы Артема Серикова, Александра Дергачева и Булата Шафигуллина гости ответили точным броском престижа в исполнении Георгия Белоусова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Сериков — 2 (Попов), 13:14 — 1:0. Дергачев — 7 (Белозеров), 33:24 — 2:0. Белоусов — 2 (Михеев, Бутузов), 43:29 — 2:1. Шафигуллин — 6 (п.в., Сетдиков), 59:30 — 3:1Вратари: Долганов — Красоткин (57:47 — 59:30)Штраф: 2 — 10Броски: 26 (6+13+7) — 20 (8+7+5)
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Автомобилистом». «Сибирь» в Уфе сразится с «Салаватом Юлаевым». Игры состоятся в субботу, 4 ноября.