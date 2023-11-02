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    «Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в КХЛ

    «Нефтехимик» — «Сибирь»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в родных стенах обыграл «Сибирь» со счетом 3:1.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    На голы Артема Серикова, Александра Дергачева и Булата Шафигуллина гости ответили точным броском престижа в исполнении Георгия Белоусова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Сериков — 2 (Попов), 13:14 — 1:0. Дергачев — 7 (Белозеров), 33:24 — 2:0. Белоусов — 2 (Михеев, Бутузов), 43:29 — 2:1. Шафигуллин — 6 (п.в., Сетдиков), 59:30 — 3:1Вратари: Долганов — Красоткин (57:47 — 59:30)Штраф: 2 — 10Броски: 26 (6+13+7) — 20 (8+7+5)

    В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Автомобилистом». «Сибирь» в Уфе сразится с «Салаватом Юлаевым». Игры состоятся в субботу, 4 ноября.

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