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    Рашевский о победе «Динамо»: Выходили сегодня играть только на победу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Сибирь
    Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:1).

    Дмитрий Рашевский
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    Дмитрий Рашевский

    «После поездки состоялось собрание. Был серьёзный разговор. Мы все поговорили, разобрались в себе и выходили сегодня играть только на победу. Мы не имели права отдавать первую игру в этой домашней серии. Да, у нас есть проблемы с реализацией, но мы на пути к исправлению ситуации.

    Мои моменты? Я думаю, что реализация может прийти только через работу. Все же видят, что много моментов создаётся, но не идёт пока. Я стараюсь и двигаюсь в правильном направлении. Думаю, что когда будет нужно, тогда и забью.

    Победа добавила уверенности. Я думаю, что в следующем матче у нас будет гораздо лучше с реализацией. Естественно, теперь у нас появилась уверенность», — сказал Рашевский Чемпионату.

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