Рашевский о победе «Динамо»: Выходили сегодня играть только на победу

Нападающий московскогопрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:1).

«После поездки состоялось собрание. Был серьёзный разговор. Мы все поговорили, разобрались в себе и выходили сегодня играть только на победу. Мы не имели права отдавать первую игру в этой домашней серии. Да, у нас есть проблемы с реализацией, но мы на пути к исправлению ситуации.

Мои моменты? Я думаю, что реализация может прийти только через работу. Все же видят, что много моментов создаётся, но не идёт пока. Я стараюсь и двигаюсь в правильном направлении. Думаю, что когда будет нужно, тогда и забью.

Победа добавила уверенности. Я думаю, что в следующем матче у нас будет гораздо лучше с реализацией. Естественно, теперь у нас появилась уверенность», — сказал Рашевский Чемпионату.

После победы над «Сибирью» «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 25-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» встретятся с 18-го октября с «Северсталью».