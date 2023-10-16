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    «Динамо» с минимальным счетом одолело «Сибирь»

    «Динамо» Москва — «Сибирь»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Сибирь
    Московское «Динамо» победило «Сибирь» со счетом 2:1 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Защитник хозяев Игорь Ожиганов
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    Защитник хозяев Игорь Ожиганов

    В первой 20-ти минутке забитых голов не было.

    Счет в матче был открыт лишь на 26-й минуте. С передачи Эрика О'Делла отличился Павел Кудрявцев.

    Вторую шайбу «Динамо» в ворота «Сибири» забросило на исходе второго периода. Она на счету Игоря Ожиганова, а ассистировал ему Илья Каблуков.

    «Сибирь» смогла забить единственный гол на 52-й минуте, когда точный бросок в большинстве удался Владимиру Бутузову.

    После этой победы «Динамо» поднялось на четвертую строчку на «Западе» с 25 очками. «Сибирь» продолжает занимать 8-е место на «Востоке» с 17 баллами.

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