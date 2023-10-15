Мамбеталиев: Когда не забиваешь ты, прилетает тебе

Исполняющий обязанности главного тренераподвел итог матча против(3:4 ОТ).

«Сегодня настраивали ребят на хорошую игру, на победу. Начали хорошо, второй период — пошли удаления. Пропустили гол. Начали ошибаться, может, чуть-чуть не хватает концентрации. В какой-то момент нужно проще сыграть, потерпеть, но это со временем приходит. Когда человек ошибается, главное, чтобы делал выводы из своих ошибок. С чужих ошибок люди не учатся, только со своих. В принципе, по самоотдаче ни к кому претензий нет. Играли неплохо, могли выиграть в овертайме. Не забили в ноль, попали в штангу. Когда не забиваешь ты, прилетает тебе.

Тасовать составы тоже не всегда надо, просто надо состояние посмотреть каждого. Где-то точечно можно поменять на время. Кого-то в чувства привести за счёт тренировочного процесса. Если менять, то надо менять на того, кто может усилить, а не просто поменять. Мы перешли на три состава. Посмотрели, кто выпадал, кто был более уставший. Поэтому более свежих поставили. И это дало результат», — приводит слова Мамбеталиева официальный сайт «Барыса».

«Металлург» с 29 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ после 20 встреч. «Барыс» (16 очков) идет 10-м на «Востоке».