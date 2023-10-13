Никитин: Для «Локомотива» два периода точно легкой прогулки не было

Главный тренервысказался о победе команды над(6:0).

«Два периода была достаточно упорная игра. Мы смогли выдержать опасные контратаки соперника. В третьем периоде быстрый гол предрешил исход матча. Довольны победой. Готовимся дальше. Соперник расслабился? Я за свою команду скажу: для нас два периода точно легкой прогулки не было. У "Барыса" были моменты, Ваня (Бочаров) подчистил. Еще раз повторюсь, третий гол — как холодный душ, им было тяжело после этого. Общий настрой позволил нам не делать глупостей», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» продолжает уверенно лидировать на «Западе» с 29 очками. «Барыс» занимает 10 место на «Востоке» с 15 очками.