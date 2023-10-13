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    Квартальнов: Хотите, чтобы мы СКА 10 забили?

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    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче со СКА (2:3).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Знаете, мы хорошо играли, у нас сегодня много получалось, так скажу, одна из лучших игр этого сезона, но было одно "но" — в воротах был вратарь, которого мы не могли переиграть и забить чуть побольше. В самом начале мы дали ему шанс почувствовать это, нужно было забить. К сожалению, за это очки не дают, будем продолжать работать и стараться реализовывать моменты.

    Две шайбы на 46 бросков? Хотите, чтобы мы СКА 10 забили? Было много моментов, и реализация… Немножко мастерства не хватает, хладнокровия не хватает, молодые ребята учатся на этом. Штанга где-то за вратаря сыграла, но он заслужил, чтобы были штанги.

    Ждать ли в составе одного из лучших бомбардиров МХЛ Липского? Мы за ним смотрим, не удивлюсь, если он в ближайшее время может появиться. Думаю, он получит вызов и получит шанс, у нас много ребят получают шансы», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

    После этой игры СКА поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» расположилось на строчку ниже.

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