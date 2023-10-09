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    «Динамо» в овертайме дожало «Северсталь»

    «Северсталь» — «Динамо»: счет матча 0:1 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в овертайме одержало победу над «Северсталью» со счетом 1:0.

    «Динамо» Москва
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    «Динамо» Москва

    В овертайме победную шайбу забросил Бреннан Менелл.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Менелл — 2 (Уил), 62:45 — 0:1Нереализованный буллит: Жабреев (Северсталь), 47:39 (Вратарь)Вратари: Шугаев — КоноваловШтраф: 0 — 2Броски: 22 (5+6+10+1) — 35 (10+18+6+1)

    «Динамо» с 22 очками идет на третьем месте Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (16 очков) занимает шестую строчку на «Западе».

    Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Астане сыграет с «Барысом». «Северсталь» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 11 октября.

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