«Северсталь» — «Динамо»: счет матча 0:1 ОТ, обзор голов

«Динамо» Москва Фото: globallookpress.com
В овертайме победную шайбу забросил Бреннан Менелл.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Менелл — 2 (Уил), 62:45 — 0:1Нереализованный буллит: Жабреев (Северсталь), 47:39 (Вратарь)Вратари: Шугаев — КоноваловШтраф: 0 — 2Броски: 22 (5+6+10+1) — 35 (10+18+6+1)
«Динамо» с 22 очками идет на третьем месте Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (16 очков) занимает шестую строчку на «Западе».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Астане сыграет с «Барысом». «Северсталь» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 11 октября.