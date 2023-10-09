Ларионов: Менять наш стиль, подстраиваться — не в наших правилах

Главный тренерподвел итог матча против(0:1).

«У нас другой модели игры нет, мы играем для зрителей. Мы могли бы встать в своей зоне и стоять там, держать шайбу. Хоккей — игра с голами, игра зрелищная. Менять наш стиль, подстраиваться — не в наших правилах. У всех свои вкусы, каждый видит игру по-своему, мы не видим проблем с нашей системой. У нас есть план "А" и улучшенный план "А". У нас нет плана "Б". Хоккей, дающий зрителям наслаждение, развитие игроков, которые проявляют свои лучшие качества, случается, когда игра идёт в атакующем стиле. Что делают другие команды — это их право решать. У соперников очень опытные тренеры, они играют в хоккей, который приносит результат.

Хуска играл 59 минут "на ноль". Он играет прекрасно в этом сезоне. Куда ему прибавлять? Вообще ничего не пропускать? Мы довольны всеми вратарями. Кульбаков будет готов к следующему матчу, либо через игру», — приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» (25 очков) лидирует в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (23) опустилось на второе место.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Череповце сыграет с «Северсталью». СКА в Санкт-Петербурге примет «Локомотив». Оба матча состоятся 11 октября.