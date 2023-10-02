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    «Металлург» разгромил «Нефтехимик» в КХЛ

    «Металлург» Мг — «Нефтехимик»: счет матча 8:3, обзор голов

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    «Металлург» дома одолел «Нефтехимик» в матче Чемпионата КХЛ — 8:3.

    ХК «Металлург»
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    ХК «Металлург»

    У хозяев отличились Денис Зернов (дубль), Павел Акользин (дубль), Данила Паливко, Жан-Себастьян Ди, Данил Гололобов и Семен Кошелев.

    В составе «Нефтехимика» голы забили Никита Сетдиков, Наил Якупов и Никита Хлыстов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 8:3 (2:1, 1:1, 5:1)
    Голы: Зернов — 4 (Я. Хабаров), 0:19 — 1:0. Акользин — 2 (Канцеров, Минулин), 10:53 — 2:0. Сетдиков — 2 (Брюквин, Хлыстов), 18:50 — 2:1. Н. Якупов — 4 (бол., Дергачев, Белозеров), 21:19 — 2:2. Паливко — 1 (Зернов), 38:08 — 3:2. Ди — 2 (бол., Пресс, Яковлев), 42:23 — 4:2. Хлыстов — 1 (Чивилев, Н. Якупов), 47:36 — 4:3. Акользин — 3, 49:12 — 5:3. Гололобов — 1 (Петунин, Юров), 53:09 — 6:3. Кошелев — 3 (Я. Хабаров, Джонсон), 53:19 — 7:3. Зернов — 5, 57:52 — 8:3Вратари: Загидулин (Набоков, 55:45) — Гарипов (Долганов, 53:19)Броски: 39 (10+18+11) — 16 (5+6+5)

    «Металлург» с 21 очком лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

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    «Нефтехимик» (8) идет на последней, 12-й строчке.

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