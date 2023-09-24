«Динамо» Минск — «Торпедо» Нижний Новгород: счет матча 3:4, обзор голов

Минскоеуступило на своем льдусо счетом 3:4. Причем, по ходу матча оно отыгрались с 0:3, но затем все равно пропустило решающую шайбу в третьем периоде.

Голы в составе хозяев забивали Арсений Бринкман, Ник Меркли, Роман Горбунов. В команде Ларионова шайбы забрасывали Максим Летунов, Василий Атанасов, Николай Коваленко, Даниил Бокун.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) 3:4 (0:2, 1:1, 2:1) Голы: Летунов -1 (бол., Конюшков, Атанасов), 17:13 — 0:1, Атанасов -1 (бол., Артамонов, Коваленко), 18:53 — 0:2, Коваленко — 1 (мен.), 32:10 — 0:3, Бринкман — 1 (Основин, Мороз), 38:00 — 1:3, Меркли -1 (бол., Энас), 44:47 — 2:3, Горбунов — 1 (Основин), 48:21 — 3:3, Бокун — 1 (Воронин, Ураков), 48:29 — 3:4Вратари: Вельмакин — КульбаковБроски: 30 (7+7+16) — 19 (7+8+4)Штрафы: 10 (6+4+0) — 16 (2+8+6)

Минское «Динамо» в следующем туре снова сыграет дома с «Ак Барсом», а «Торпедо» отправится в гости к «Витязю».