2-й таймРеал Сосьедад — ИнтерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Реал Сосьедад» — «Интер». Онлайн
  • 22:10
    • СКА на своем льду уверенно разобрался с «Северсталью»
  • 21:54
    • «Реал» вырвал победу у «Униона» на 90+4 минуте
  • 19:28
    • «Зенит» выиграл у «Ахмата» по пенальти
  • 19:28
    • «Ростов» по пенальти одолел «Рубин» в Кубке России
  • 19:00
    • Глушаков стал игроком «Спартака» из Костромы
    Все новости спорта

    СКА на своем льду уверенно разобрался с «Северсталью»

    СКА — «Северсталь»: счет матча 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Северсталь
    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 4:1, прервав серию из пяти поражений кряду.

    Валентин Зыков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валентин Зыков

    Дубль в составе хозяев оформил Валентин Зыков, по шайбе забросили Владимир Алистров и Александр Никишин. Единственный гол за «Северсталь» забил Илья Иванцов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА — «Северсталь» 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Алистров -1 (Пашнин), 6:19 — 1:0, Иванцов -1, 10:12 — 1:1, Зыков — 1 (Поляков), 37:40 -2:1, Никишин -1 (Алистров), 50:42 — 3:1, Зыков — 2 (Поляков), 51:53 — 4:1Вратари: Плешков — ШугаевШтраф: 16 (2+4+10) — 14 (4+2+8)Броски: 33 (17+11+5) — 23 (9+5+9)

    После восьми матчей СКА имеет в активе 6 очков, у «Северстали» 7 баллов, но игра в запасе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рома» не оставит шансов сопернику?
  • «Шериф» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» выиграть у ЛАСК?
  • ЛАСК — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Сумеет ли «Карабах» одолеть норвежцев?
  • «Карабах» — «Мольде». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шериф — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.51
  • Прогноз на матч Карабах — Мольде
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Аякс — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аталанта — Ракув
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Атлетико Тукуман
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гремио — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие