СКА — «Северсталь»: счет матча 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Валентин Зыков Фото: globallookpress.com
Дубль в составе хозяев оформил Валентин Зыков, по шайбе забросили Владимир Алистров и Александр Никишин. Единственный гол за «Северсталь» забил Илья Иванцов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА — «Северсталь» 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Алистров -1 (Пашнин), 6:19 — 1:0, Иванцов -1, 10:12 — 1:1, Зыков — 1 (Поляков), 37:40 -2:1, Никишин -1 (Алистров), 50:42 — 3:1, Зыков — 2 (Поляков), 51:53 — 4:1Вратари: Плешков — ШугаевШтраф: 16 (2+4+10) — 14 (4+2+8)Броски: 33 (17+11+5) — 23 (9+5+9)
После восьми матчей СКА имеет в активе 6 очков, у «Северстали» 7 баллов, но игра в запасе.