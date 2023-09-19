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    Шевченко о переходе в «Амур»: Три дня не понимал, где я нахожусь и по какому времени надо жить

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур
    Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал об игре своей команды после поражения в матче с «Куньлунем»(1:2 Б).

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    «Я впервые попал в такую перестройку по часовым поясам. Только сегодня хорошо себя чувствую, а до этого три дня не понимал, где я нахожусь и по какому времени надо жить. Так что хорошо, что была длинная пауза после выезда.

    Опасений перед домашней серией не было. Но первая игра, ажиотаж, шум… Некоторая нервозность в действиях была, скованность. Отсюда и ненужные удаления. Плюс "Куньлунь" на ходу. Думаю, дальше нас ждут другие матчи. Сыграем послезавтра более по-хозяйски. Увы, сегодня хоть и контролировали игру, но удаления подкосили.

    Забивать с пятака мне помогает то, что я объективно оцениваю свои сильные качества. Время у Боба Хартли помогло мне этот компонент подтянуть. Он много объяснял и требовал. В "Авангарде" это не удавалось реализовать в игре, так как не играл в большинстве.

    В "Барысе" мне доверили, здесь — тоже. Есть еще над чем работать. У нас в КХЛ есть большой мастер игры на пятаке — Дмитрий Яшкин. Смотрю его нарезки, моменты с участием Корбэна Найта. Нужно учиться у лучших. Так получилось, что в большинстве у нас выходят три высоких мужика, но это не значит, что мы должны играть только в навал.

    У всех есть свои сильные качества. Кэм Ли иногда делает очень авантюрные вещи, но он атакующий защитник и должен так играть, ждем от него креатива», — сказал Шевченко Sport24.

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