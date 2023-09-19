Новым капитаном СКА станет Адександр Кадейкин

После пяти поражений кряду главный тренер петербургского СКАрешил поменять капитана. Вместоим теперь будет

«На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин. В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Он был с нами в победный сезон-2014/15, когда команда одержала победу над ЦСКА в финале конференции, отыгравшись с 0:3 в серии, был капитаном сборной на Кубке Первого канала.

Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, обладает необходимым опытом и пониманием.

Марат Хайруллин остается лидером команды в раздевалке и за ее пределами, и будет выполнять роль ассистента капитана. Также ассистентом будет назначен Артем Сергеев.

Огромная благодарность болельщикам за полные трибуны на каждом матче. Вся команда чувствует вашу поддержку. Увидимся в среду на игре. Вместе будем идти вперед!» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.