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    Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Онлайн
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    Новым капитаном СКА станет Адександр Кадейкин

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    После пяти поражений кряду главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг решил поменять капитана. Вместо Марата Хайриуллина им теперь будет Александр Кадейкин.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин. В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Он был с нами в победный сезон-2014/15, когда команда одержала победу над ЦСКА в финале конференции, отыгравшись с 0:3 в серии, был капитаном сборной на Кубке Первого канала.

    Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, обладает необходимым опытом и пониманием.

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    • Марат Хайруллин остается лидером команды в раздевалке и за ее пределами, и будет выполнять роль ассистента капитана. Также ассистентом будет назначен Артем Сергеев.

    Огромная благодарность болельщикам за полные трибуны на каждом матче. Вся команда чувствует вашу поддержку. Увидимся в среду на игре. Вместе будем идти вперед!» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

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