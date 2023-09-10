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    Игнатьев о лидерстве «Куньлуня»: Рады этому, но прошло всего десять дней, это ни о чем

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар ЦСКА
    Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2 ОТ).

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    «Провели эмоциональный матч в Казани. Счёт не отражает того, что было. Казань была солиднее, но мы держались неплохо. Сегодня мы выбрали другую модель игры. Мы сделали правильно.

    Первый период корявый, второй был гораздо интереснее, а третий на две части можно разделить. Отбивались мы достойно, ЦСКА мог забить хороший гол, но забили такой, какой есть. Мы довольны двумя очками. У нас четыре победы после пяти матчей.

    Два гола в большинстве? У ЦСКА очень сильное меньшинство. Мы готовились, но если второй гол больше спонтанный, то первый гол — это то, что мы задумали. Большинство и меньшинство нам сегодня очень сильно помогли. ЦСКА с Нестеровым на синей линии и с Григоренко справа — очень грозная сила.

    Не вырастет ли у нас корона? Думаю, что нет. Я не могу отвечать за всех. Очень надеюсь, что нет. Мы очень рады лидерству, но прошло всего 10 дней, это ни о чём. При нормальном стечении обстоятельств мы даём себе шанс выиграть.

    Уверен ли, что команда, как это бывало в предыдущие годы, не будет доигрывать чемпионате после середины сезона? Нет, не уверен, я не могу говорить за всех людей. Но такие эмоциональные победы над лидером придают уверенность. Если будут победы и очки, то это не закончится в ноябре. Все ребята заведённые», — передает слова Игнатьева Чемпионат.

    После победы в матче с ЦСКА «Куньлунь» занимает 1-е место в таблице Запада с 8-ю очками в активе.

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