Кудашов: Проблема однозначно есть, она видна

Главный тренер московскогоподвёл итоги турнира в Уфе.

«Столько пропущенных шайб что в прошлой игре, что в этой — проблема однозначно есть, она видна. Пока ещё не тот этап, чтобы все хорошо были готовы. Но понятно, куда нам двигаться. Поменяли Волкова на Моторыгина? После четвёртой шайбы решили попытаться спасти игру, поэтому были сделаны определённые действия, чтобы это исправить.

Оценка турнира? В плане турнира очень хороший подбор соперников высокого уровня. Здесь даже комментировать нечего, потому что всегда всё на высшем уровне. Довольны полученной информацией? Безусловно. То, что нам нужно. Мы увидели, в каком направлении нам двигаться и какую стратегию на дальнейшие три недели нам выбирать. Проблемы с реализацией? Нам пока до реализации ещё далеко, нам надо другие компоненты подправить.

Специфика ранних матчей? Безусловно, специфика есть. Сегодня подъём был у ребят раньше. Совсем другое игровое время. Мы прекрасно все понимаем, что это предсезонка и такие моменты всегда есть. Мы тренируемся в это время, в районе 10-11 часов, но просто подъём чуть раньше.

Доволен ли состоянием О'Делла? Состоянием пока ничьим не доволен: ни команды, ни индивидуальным. Поэтому мы сейчас за три недели должны всё привести в порядок, подготовиться как индивидуально, так и тактически, и уже к сезону быть готовыми», — цитирует Кудашова «Чемпионат».