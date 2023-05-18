КХЛ утвердила формат чемпионата 2023/2024

КХЛ и ФХР утвердили формат проведения нового сезона регулярного чемпионата. Соответствующая новость появилась на официальном сайте лиги.

Турнир стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Матчи регулярного чемпионата будут проводиться до 26 февраля

Матчи плей-офф пройдут с 29 февраля по 29 апреля 2024 года. Будет два раунда, первый — по конференциям, второй — деление команд на группы.

Также известно, что бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель возглавит Комитет по обеспечению контроля качества судейства.

В прошедшем сезоне Кубок Гагарина достался ЦСКА, который обыграл «Ак Барс» со счетом 4:3.