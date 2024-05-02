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    Чехия возьмет реванш у финнов?

    Финляндия — Чехия. Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккей, Евротур, 2 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Чехия
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    Даниэль Воженилек
    В матче Чешских хоккейных игр Финляндия встретится с Чехией. Игра пройдет на арене «Виннинг Групп» 2 мая. Начало встречи — в 19:00 (мск). Финляндия — Чехия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Финляндия

    Турнирное положение: По итогам трех предыдущих этапов Евротура финны занимают третье место в общем зачете с 14 очками на счету. На текущий момент они отстают от лидеров таблицы — Швеции — на 7 баллов.

    Последние матчи: На шведских играх Beijer в феврале команда Юкки Ялонена выбила «три из трех», поочередно обыграв Швейцарию (4:2), Чехию (4:2) и Швецию (2:1).

    В апреле Финляндия провела серию товарищеских матчей, включая четыре подряд встречи со шведами. Так, в одной игре финны крупно уступили (0:4), зато в трех других разобрались с довольно непростым соперником (1:2 ОТ, 0:2, 0:3).

    Все прогнозы на хоккей

    Не сыграют: На момент публикации потери в составе Финляндии отсутствуют.

    Состояние команды: Несмотря на уверенный последний этап Евротура, одержать победу в битве четырех Финляндия вряд ли сможет, поскольку ее математические шансы сведутся к нулю, если шведы добудут очки в игре со Швейцарией.

    Чехия

    Турнирное положение: В общем зачете четырех чешская сборная занимает вторую строчку, имея по итогам трех серий 17 набранных очков. Разрыв между первой Швецией составляет 5 баллов.

    Последние матчи: Несмотря на довольно выгодную турнирную ситуацию, последние результаты команды Радима Рулика в рамках Евротура оставляют желать лучшего. В частности, два матча из трех февральских были проиграны.

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    • Уступила Чехия шведам (1:4) и финнам (2:4), после чего отвоевала 3 очка в яркой встрече со Швейцарией (5:3). В апреле команда провела серию матчей с аутсайдерами, одержав шесть побед подряд.

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    Не сыграют: В новом этапе Евротура Чехия сыграет в полном составе.

    Состояние команды: Команда Радима Рулика сохраняет довольно неплохие шансы на то, чтобы по итогу четырех серий опередить Швецию, тем не менее для этого ей необходимо заканчивать домашний этап со стопроцентными показателями и надеяться на осечки конкурента.

    Статистика для ставок

    • Чехия победила в семи последних матчах, забросив от трех и более шайб в каждом

    • За пределами родины финская сборная одержала шесть побед подряд с конца 2023 года

    • Ни в одной встрече из пяти предыдущих в гостевом статусе Финляндия не пропустила больше гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 2.62, ничья — в 3.94, а победа Чехии— в 2.32.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 4.5 — за 2.03.

    Прогноз: Чехия провела серию матчей с аутсайдерами, благодаря которым обеспечила сыгранность в атаке и в целом сумела войти в нужный командный тонус. А турнирная мотивация станет дополнительным импульсом, с помощью которого хозяева заключительного этапа Евротура смогут добиться желаемого результата.

    Ставка: Чехия не проиграет + ТБ 3.5 за 1.97.

    Прогноз: В целом команда Рулика приучила нас к высокой результативности. И класс соперника в данном контексте не имеет никакого значения. Поэтому дебютную майскую встречу она готова начать не только эффективно в контексте набора очков, но и ярко в плане самой модели игры.

    Ставка: Индивидуальный тотал Чехии больше 2.5 за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч Финляндия — Чехия с коэффициентом 1.97. Дата матча: 02.05.2024. Прогнозы на хоккей. Чехия возьмет реванш у финнов?
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