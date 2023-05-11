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    Крикунов заявил, что Федоров является самым ценным тренером в прошедшем сезоне КХЛ

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    Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов оценил работу наставника ЦСКА Сергея Федорова в прошедшем сезоне КХЛ.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «В этом году самый ценный тренер — Федоров. Ну как можно пройти столько упорных серий и не потерять хватку и силы? Великолепный специалист. Достоин звания лучшего тренера этого сезона.

    Ларионов, Билялетдинов и Федоров отработали на славу. Каждый сделал свой подвиг в своих командах. Это одни из лучших специалистов в мире.

    Смогли бы они проявить себя в НХЛ? Каждый из них спокойно смог бы быть главным тренером в НХЛ и привести свои команды к кубку.

    Но в Америке ревностно относятся к посту главного тренера, боятся брать наших. Хотя у них далеко не такие гениальные тренеры», — сказал Крикунов Sport24.

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    • Напомним, что на приз лучшему тренеру прошедшего сезона КХЛ были номинированы Зинэтула Билялетдинов из «Ак Барса», Игорь Ларионов из «Торпедо» и Сергей Федоров из ЦСКА.

    Главный тренер московских армейцев выиграл два Кубка Гагарина подряд.

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