Крикунов заявил, что Федоров является самым ценным тренером в прошедшем сезоне КХЛ

Экс-тренер сборной Россииоценил работу наставникав прошедшем сезоне КХЛ.

«В этом году самый ценный тренер — Федоров. Ну как можно пройти столько упорных серий и не потерять хватку и силы? Великолепный специалист. Достоин звания лучшего тренера этого сезона.

Ларионов, Билялетдинов и Федоров отработали на славу. Каждый сделал свой подвиг в своих командах. Это одни из лучших специалистов в мире.

Смогли бы они проявить себя в НХЛ? Каждый из них спокойно смог бы быть главным тренером в НХЛ и привести свои команды к кубку.

Но в Америке ревностно относятся к посту главного тренера, боятся брать наших. Хотя у них далеко не такие гениальные тренеры», — сказал Крикунов Sport24.

Напомним, что на приз лучшему тренеру прошедшего сезона КХЛ были номинированы Зинэтула Билялетдинов из «Ак Барса», Игорь Ларионов из «Торпедо» и Сергей Федоров из ЦСКА.

Главный тренер московских армейцев выиграл два Кубка Гагарина подряд.