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    Нападающий «Салавата Юлаева» Шмелев продлил контракт с клубом

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    «Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим команды Сергеем Шмелевым еще на два года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    Сергей Шмелев
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    Сергей Шмелев

    «Сергей Шмелёв был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне. Ему есть что доказывать в Уфе. Он понимает большую ответственность перед клубом и болельщиками.

    В Уфе Сергей провёл уже два года и хорошо адаптировался. В процессе переговоров мы увидели большое желание от Сергея выйти на новый уровень и помочь команде», — сказал спортивный директор «Салавата» Василий Чижов.

    Шмелев провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 51 (19+32) очко. В плей-офф форвард сыграл 6 матчей, в которых отметился 4 результативными передачами.

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