Нападающий «Салавата Юлаева» Шмелев продлил контракт с клубом

продлил контракт с нападающим командыеще на два года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Сергей Шмелёв был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне. Ему есть что доказывать в Уфе. Он понимает большую ответственность перед клубом и болельщиками.

В Уфе Сергей провёл уже два года и хорошо адаптировался. В процессе переговоров мы увидели большое желание от Сергея выйти на новый уровень и помочь команде», — сказал спортивный директор «Салавата» Василий Чижов.

Шмелев провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 51 (19+32) очко. В плей-офф форвард сыграл 6 матчей, в которых отметился 4 результативными передачами.