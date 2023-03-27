Кошечкин объявил о завершении карьеры

Вратарь магнитогорского «Металлурга»официально объявил о завершении карьеры.

«Еще год назад после подписания контракта уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но мое физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Пришло время, — отметил Кошечкин.

У меня был целый год подготовиться к завершению карьеры, поэтому все переживания растянул по времени (смеется). Прямо сейчас чувствую себя нормально.

Уйти с кубком было бы приятнее, но говорить о выступлении команды не хочется. О том, что случилось (в серии с "Авангардом"(0-4) — прим.), лучше расскажут руководство клуба и тренерский штаб», — приводит слова 40-летнего вратаря «Спорт-Экспресс».

Кошечкин выступал в составе «Магнитки» с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10.