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    Кошечкин объявил о завершении карьеры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг КХЛ
    Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин официально объявил о завершении карьеры.

    Василий Кошечкин
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    Василий Кошечкин

    «Еще год назад после подписания контракта уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но мое физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Пришло время, — отметил Кошечкин.

    У меня был целый год подготовиться к завершению карьеры, поэтому все переживания растянул по времени (смеется). Прямо сейчас чувствую себя нормально.

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    • Уйти с кубком было бы приятнее, но говорить о выступлении команды не хочется. О том, что случилось (в серии с "Авангардом"(0-4) — прим.), лучше расскажут руководство клуба и тренерский штаб», — приводит слова 40-летнего вратаря «Спорт-Экспресс».

    Кошечкин выступал в составе «Магнитки» с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10.

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