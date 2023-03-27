СКА, «Авангард» и «Ак Барс» вышли в финал конференций, «Локо» и ЦСКА рубятся дальше

В минувшую семидневку в Кубке Гагарина определились три участника финала конференций из четырех, а еще две команды катают упорную серию в рамках 1/2. Яркие хайлайты прошлой недели обозреваем на LiveSport.Ru.

СКА всухую смял «Торпедо»

СКА — «Торпедо». Третий матч серии ХК СКА

В свой 10-й за 15 сезонов финал Западной конференции СКА влетел на гиперактивном ранце. В играх с «Торпедо» петербуржцы напихали 15 голов в сумме и справились с командой Ларионова всухую — 4:0. Прошлая неделя в плей-офф зацепила два матча этой пары.

В первом хоккеисты Романа Ротенберга обезглавили Нижний без малейших шансов на альтернативный исход — 4:0. Успешным вечер в «Нагорном» оказался персонально для Марата Хайруллина, который воткнул двушку и поучаствовал в голевой атаке в качестве одного из ассистентов. Счет в серии сделался максимально сочным — 3:0.

Несмотря на заведомо проигрышное положение, крутая банда Игоря Ларионова была настроена на рубку в четвертой игре. «Невозможное возможно», — так гласили баннеры и плакаты на арене, на территорию которой в вечер 22 марта завалилась 5-тысячная толпа поддержать своих.

Последний челлендж торпедовцы оттарабанили в фирменном стиле: атакующая игра, много голов и срезка в ответственный момент. В лайв-режиме нижегородцы давили СКА 2:0. К четвертой минуте дубль вбил 23-летний Сергей Гончарук, а на 4-й минуте третьих двадцати Нижний вел 3:1. Увы, но всю эту красоту Питер стер в пыль буквально за 8 минут, забив четырежды.

В период с 10-й по 18-ю минуты по шайбе забросили Эмиль Галимов, Никита Гусев, Игорь Ожиганов и буйный Марат Хайруллин, который отныне занимает первое место в гонке страйкеров плей-офф (6+7) . Серия закончилась тотальным провалом «Торпедо», но даже после финальной сирены гости «Нагорного» остались, чтобы сказать спасибо команде Ларионова и выслушать спич коуча, который продолжит работу в Нижнем и в следующем сезоне.

«Авангард» увеличил беспроигрышную плей-офф серию

«Металлург» Мг — «Авангард». Четвертый матч серии ХК «Авангард»

В Кубке Гагарина-2022/23 «Авангард» отбомбил 9 матчей. Поражением закончился только первый — с «Сибирью» 2 марта. После луза на старте Омск выдал 8 побед подряд, полуфинальную серию с «Магниткой» удалось закрыть всухую — 4:0.

В минувшую семидневку прошли две встречи в Магнитогорске. Первая дошла до овертайма, в котором победу принес Арсений Грицюк — 3:2 ОТ. У 22-летнего напа вошло в привычку гасить «Металлург» Мг в овертайме.

В момент, когда у команды Воробьева не было права на ошибку, произошел крупный влет — 1:4. По голу забили Сергей Толчинский и Алекс Бродхерст (в пустые), а двоечку прописал Рид Буше, который разрывает плей-офф (6+5). Итог — первое в истории поражение «Магнитки» всухую и заслуженный вылет при нулевой игре.

«Ак Барс» закончил рассказ «Адмирала»

«Адмирал» в полуфинальной серии ХК «Адмирал»

Несмотря на закономерный конец, «Адмирал» останется народным любимцем плей-офф. Пробившись в первый в истории полуфинал конференции, Владивосток достойно закусился с «Ак Барсом», затянув серию на шесть матчей — 2:4.

На прошлой неделе первый и седьмой клубы Востока сцепились между собой четырежды. На «Фетисов-Арене» было ожидаемо мало голов и тонкие победы, добытые в овертаймах. В игре 20 марта тусовкой правил «Адмирал» — 1:0 ОТ.

При нулях за три периода Казань похоронил Евгений Лисовец, а очередной царский перфоманс выдал Никита Серебряков. Кипер засэйвил 48 бросков, установил личный рекорд по спасениям в сухих матчах и добился первой в плей-офф победы без пропущенных голов.

Двумя днями позже «Адмирал» накрыло третье поражение, а счет в серии увеличился до трех побед «Ак Барса» — 3:1. В Казань «моряки» пригнали с целью бодаться до последнего. Этот квест команда Леонида Тамбиева прошла без сбоев. Активная игра в первом периоде, пара заброшенных шайб во втором и попытки засушить в третьем стали очередным панчем для «Ак Барса». И как жаль, что в шестом раунде было ноль интриги : фаворит повел в три гола и на классе контролировал игру.

Ребята окрепли за этот плей-офф, показывали характер, силу воли и все, что мы в них вкладывали, они старались в это играть. Это правильная философия, которую мы на протяжении всего сезона прививали команде, они приняли эту философию и это отразилось на результате. И отдельное спасибо нашим болельщикам, они молодцы, я очень горд и счастлив, что во Владивостоке сейчас идет хоккейный бум, и я видел, что в аэропорту творилось, и как нас встречали болельщики. Леонид Тамбиев

«Локомотив» не отпускает ЦСКА

«Локомотив» в игре в Москве ХК ЦСКА

Самая упертая пара полуфинала продолжает выяснять сильнейшего. После дикого невезения и трухлявой реализации в Москве «Локомотив» пригнал в Ярославль 21 марта и выдал атомный концерт. В этот день он обезглавил ЦСКА со счетом 6:2 и сократил дистанцию в серии до одной победы — 2:1. Трешку «армейцам» в тот вечер вклинил Иван Чехович.

Добить ЦСКА на хайпе не удалось. Со второй попытки команда Федорова подрезала «Локо» на «Арене-2000» — 3:1. Аналогичным стал счет в серии, при котором противостояние телепортировалось в Москву.

Но и в столице не случилось закономерного финиша. «Армейцы» откатали тухлый раунд, а ярославцы ограничились одной шайбой. Ее вмазал Максим Березкин — 1:0. Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев выдал 21 спасение и оформил второй сухарь в плей-офф.

Кубок Гагарина-2022/23: расписание новой недели

Понедельник, 20 марта

«Локомотив» — ЦСКА (3:2), 19:30 мск.

Суббота, 1 апреля

«Ак Барс» — «Авангард», 17:00 мск.

Воскресенье, 2 апреля

СКА — «Локомотив»/ЦСКА.