Никитин: Мы просто заслужили играть следующую игру

Главный тренерпрокомментировал победу в пятом матче плей-офф КХЛ с(1:0, 2-3).

«Да что здесь комментировать — мы просто заслужили играть следующую игру. Готовимся.

Близкий к идеальному матч? Всегда есть над чем работать. Скажем так, сегодня мы были более последовательны. Тяжёлая серия с опытным соперником, поэтому цена этих импульсов очень высока. Сегодня мы были в этом лучше, потому и победили.

Помогают ли такие победы улучшить психологию? 100 процентов. Это практический опыт. Но это только определённая ступенька. Сейчас отдохнём и будем готовиться к следующему матчу, в котором легче не будет, потому что у него такая же цена. Думаю, что лучшего момента для роста команды и не придумаешь.

Команда сегодня ждала, когда ЦСКА откроется? Наверное, из сценария игры так вытекает, но мы не ждали ошибки ЦСКА. Создавали моменты, но просто перед третьим периодом сказали парням, что цена ошибки высока, но нужно хотеть выиграть, а не бояться ошибиться», — цитирует Никитина «Чемпионат».

Таким образом, ЦСКА ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-2. Шестой матч состоится 27 марта.