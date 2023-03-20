Ларионов: Когда ты стараешься, но твои усилия уходят в никуда, это пилюля, которую сложно проглотить

Главный тренерпрокомментировал поражение в третьем матче серии полуфинала Запада со(0:4).

«Есть такое, когда ты стараешься, но твои усилия уходят в никуда, это пилюля, которую сложно проглотить. Тем не менее соперника с победой. Большое спасибо нашим болельщикам, которые поддерживают нас от начала и до конца. С нашей стороны мы так легко вниз не пойдём, мы не утонем, надежда умирает последней. Мы и ребята верим, что одна игра может решить многие вещи. Уверенность — это то, чего нам не хватает в последних трёх матчах. Это плей-офф, это опыт, который приобретается по ходу. В этом плане у нас есть резерв.

Бокун? Многие вещи мы не можем говорить. Когда ты выходишь на игру, если у тебя голова забита чем-то другим, это медицинская часть его семьи. Очень сложно концентрироваться, когда твой близкий человек находится не в лучшем состоянии. Это влияет на игру, уходит фокус, концентрация. Мы не будем его строго судить. Мы знакомы с ситуацией, надеемся, он будет более свежим в следующем матче.

Мы пытались перестроиться в третьем периоде. У нас нет такого большого выбора, кем воспользоваться. У нас практически все люди, кто здоровы, находятся в обойме. Завтра будет день, кое-кто отдохнёт, дадим возможность отдохнуть ведущим игрокам, кто отыграл сегодня очень много, им нужен отдых и пауза. Наверно, в среду утром определимся по составу.

Моментов сегодня было очень много. Можно ссылаться на неудачу, где-то не подфартило, если говорить хоккейным языком. Не хватило завершённости, злости, где-то нужно было побороться на пятачке и забить "мусорные" голы, которые так необходимы в плей-офф. Тут сложно говорить, что ребята просели. Силы есть, чтобы творить, забивать, но нужна удача, которая не приходит просто так. Она приходит в тех муках, которые требует плей-офф. Поговорим с ребятами завтра, чтобы выиграть матч дома и уже дальше двигаться вперёд», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

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Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде..VrezNews1 /hockey/2023/03/20/rotenberg/