ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуТрансферный дайджест. 14-20 марта
  • 22:00
    • СКА разгромил «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Ларионов: Когда ты стараешься, но твои усилия уходят в никуда, это пилюля, которую сложно проглотить

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в третьем матче серии полуфинала Запада со СКА (0:4).

    Игорь Ларионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Ларионов

    «Есть такое, когда ты стараешься, но твои усилия уходят в никуда, это пилюля, которую сложно проглотить. Тем не менее соперника с победой. Большое спасибо нашим болельщикам, которые поддерживают нас от начала и до конца. С нашей стороны мы так легко вниз не пойдём, мы не утонем, надежда умирает последней. Мы и ребята верим, что одна игра может решить многие вещи. Уверенность — это то, чего нам не хватает в последних трёх матчах. Это плей-офф, это опыт, который приобретается по ходу. В этом плане у нас есть резерв.

    Бокун? Многие вещи мы не можем говорить. Когда ты выходишь на игру, если у тебя голова забита чем-то другим, это медицинская часть его семьи. Очень сложно концентрироваться, когда твой близкий человек находится не в лучшем состоянии. Это влияет на игру, уходит фокус, концентрация. Мы не будем его строго судить. Мы знакомы с ситуацией, надеемся, он будет более свежим в следующем матче.

    Мы пытались перестроиться в третьем периоде. У нас нет такого большого выбора, кем воспользоваться. У нас практически все люди, кто здоровы, находятся в обойме. Завтра будет день, кое-кто отдохнёт, дадим возможность отдохнуть ведущим игрокам, кто отыграл сегодня очень много, им нужен отдых и пауза. Наверно, в среду утром определимся по составу.

    Моментов сегодня было очень много. Можно ссылаться на неудачу, где-то не подфартило, если говорить хоккейным языком. Не хватило завершённости, злости, где-то нужно было побороться на пятачке и забить "мусорные" голы, которые так необходимы в плей-офф. Тут сложно говорить, что ребята просели. Силы есть, чтобы творить, забивать, но нужна удача, которая не приходит просто так. Она приходит в тех муках, которые требует плей-офф. Поговорим с ребятами завтра, чтобы выиграть матч дома и уже дальше двигаться вперёд», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

    ${VrezNews1}

    Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде..VrezNews1 /hockey/2023/03/20/rotenberg/

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг и «Авангард» вновь поднимут планку результативности
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • ЦСКА дотащит противостояние до третьей победы
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Команды прибавят уже во втором тайме
  • «Велес Сарсфилд» — «Сентраль Кордова». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Сентраль Кордова
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андрееску — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Блинкова — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Мемфис — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие